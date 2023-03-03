Куат Хамитов назвал имя следующего соперника

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов (24-6) возвращается в октагон, и уже определился со следующим соперником, сообщают Vesti.kz.

Хамитов в соцсетях проинформировал, что следующий бой проведет против россиянина Акопа Степаняна (27-12). При этом о дате и месте проведения поединка не уточнил.

Напомним, что в начале прошлого года Хамитов сообщил о завершении карьеры, но уже в июне объявил о своем возвращении. В октябре у "Наймана" сорвался бой, а перед этим он отметился победой над российским файтером.