Куат Хамитов анонсировал титульный бой

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов анонсировал свой следующий поединок, передает корреспондент Vesti.kz.

28 октября казахстанец встретится с армянским оппонентом Давидом Хачатряном в Москве.

"Официально! 28 октября титульный бой, за звание чемпиона TOP Fight", - написал боец на своей странице в Instagram.

Напомним, в последнем на сегодня поединке, который состоялся 10 сентября на турнире Mergen Fighting Championship 3 в Атырау, Хамитов победил россиянина Василия Бабинцева.