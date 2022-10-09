Куат Хамитов анонсировал титульный бой

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Сегодня 12:53
©instagram.com/kuat__khamitov/

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов анонсировал свой следующий поединок, передает корреспондент Vesti.kz.

28 октября казахстанец встретится с армянским оппонентом Давидом Хачатряном в Москве.

"Официально! 28 октября титульный бой, за звание чемпиона TOP Fight", - написал боец на своей странице в Instagram.

Напомним, в последнем на сегодня поединке, который состоялся 10 сентября на турнире Mergen Fighting Championship 3 в Атырау, Хамитов победил россиянина Василия Бабинцева. 

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Метки:
Хамитов Куат MMA Казахстан

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