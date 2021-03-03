Красотка из ММА шокировала фанатов откровенными фото

Одна из самых сексуальных девушек в смешанных единоборствах (ММА) Валери Лоуреда опубликовала откровенные фото на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Девушка поделилась со своими подписчиками снимками из фотосессии. Многие фанаты были приятно шокированы ее новым сексуальным образом. Надо сказать, что Лоуреда частенько выкладывает в соцсетях фото в откровенных нарядах. При этом она успешна в октагоне. На ее счету три победы в трех боях, а в смешанных единоборствах выступает с 2019 года, перейдя из таэквондо.

Недавно 22-летняя американка парагвайского происхождения посетила последний бой мексиканца Сауля "Канело" Альвареса и сделала фото с известным британским промоутером Эдди Хирном, который сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным.