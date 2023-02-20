"Казахстанский Сехудо" заявил о желании перейти в UFC

Казахстанский боец Дамир Толенов (9-0) по прозвищу "Казахстанский Сехудо" после победы над Шерзодом Ибодилоевым (5-1) из Таджикистана заявил о своем желании выступать в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Их бой стал главным событием турнира OCTAGON 41 в Алматы.

"Я же говорю, что я готов с любым драться. Все, что я здесь показываю, - это все у меня от сердца! Следующая остановка - UFC!" - сказал боец.

Отметим, что Толенов победил Ибодилоева нокаутом в первом раунде на 29-й секунде. Этот финиш стал самым быстрым в лиге в 2023 году.