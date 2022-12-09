Казахстанский чемпион из лиги Хабиба высказался о скандальном россиянине

Казахстанский боец среднего веса лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Даурен Ермеков оценил последних оппонентов Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, сообщает MMA.Metaratings.ru. Завтра, 10 декабря, в Атырау Ермеков в рамках 51-го номерного турнира лиги встретится с представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым.

"Интересен ли для меня бой против Шары? Если будет пятираундовый поединок, можем смело проверить, сможет ли Шара меня уронить. Скажите, с кем он дрался, с какими борцами? В двух последних боях против него выходили ударники или непонятные боксеры, у которых в стойке нет ни скорости, ни борьбы. Шара просто переигрывал на ногах", - сказал Ермеков.

Летом этого года Магомедов подрался на улице из-за того, что не сдержал эмоции при виде целующейся пары.

Отметим, что 30-летний представитель Таджикистана уже два года удерживает пояс чемпиона лиги Eagle FC. Что касается 34-летнего казахстанца, то он в июле этого года стал временным чемпионом. Их очный бой так и не состоялся в первой половине года, поэтому руководство лиги ввело временное чемпионство.