Казахстанский чемпион из лиги Хабиба оставил грозное сообщение несостоявшемуся сопернику

Чемпион Eagle FC в среднем весе казахстанец Даурен Ермеков (15-5), обратился к файтеру из Таджикистана Фаридуну Одилову (14-2-2), сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперники должны были провести поединок 10 декабря в Атырау.

Их бой должен был стать главным событием турнира Eagle FC 51 в лиге Хабиба Нурмагомедова. Противостояние было отменено из-за отказа таджикского файтера

"Фаридун, скажу как есть, твой поступок меня разочаровал. Лига старалась сделать все, чтобы этот бой состоялся. Я пошел на все условия, сделал все, что от меня зависит, чтобы бой состоялся. Ты громко заявлял, что уронишь меня, а сам даже не вышел в клетку. Неуважение к своим болельщикам, неуважение к нашим болельщикам, лиге, организаторам и лично ко мне, еще и к этому оставил без полного гонорара.

Я думаю, что все сделали правильные выводы по итогам этого случая. Я не помню такого случая, когда бывший чемпион так бесславно уходит из организации. Может быть, тебе интереснее уйти в поп-мма и гонять там мешков. Но это твое дело. В нашем вопросе поставлена точка. Ты не сумел защитить пояс, и теперь его место в Казахстане".