Казахстанский боец Резников проведет титульный бой против чемпиона АСА

Казахстанский боец Артем Резников проведет бой за титул чемпиона АСА в легком весе. Об этом сообщается в аккаунте Лиги в Instagram.

Его соперником будет действующий обладатель титула россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов. Поединок состоится в сентябре.

"В легком весовом дивизионе ни для кого не секрет, что первый номер рейтинга Артем Резников является официальным претендентом на чемпионский пояс. Его поединок против Абдул-Азиза Абдулвахабова планируется на одном из осенних турниров, который пройдет в сентябре этого года. Это логичный бой. Артем одержал три победы в организации, он по праву заслужил свой титульный шанс", - прокомментировал вице-президент ACА Асланбек Бадаев.

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