Казахстанский боец получил в соперники известного российского файтера Расула Мирзаева

Турнир пройдет в Сочи.

Нурберген Шарипов. Фото: aca-mma.com©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 08:00
Известный российский журналист-инсайдер Игорь Лазорин сообщил, что казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Нурберген Шарипов проведет следующий бой с россиянином Расулом Мирзаевым.

"Бой планируется на турнире АСА в Сочи. Дата самого турнира и место пока не утверждены", - написал он в Stories своего Instagram.

Отметим, что в марте этого года на турнире ACA 105 в Алматы Мирзаев нокаутом проиграл казахстанцу Арману Оспанову. На счету россиянина три поражения при 18 победах.

Шарипов выиграл десять боев при двух неудачах.
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам
Единоборства Смешанные
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Сегодня 08:00
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