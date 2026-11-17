Казахстанский боец Санжар Тажиев (4-4) проведёт поединок с представителем Узбекистана Мухиддином Мамажоновым (10-2-1) на турнире промоушена Nomad Fighting, который состоится 12 декабря в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Тажиев встретится с узбекистанцем в Алматы

Об этом сообщила пресс-служба организации. Бой пройдёт в полусредней весовой категории.

Для Тажиева это будет первое выступление после сентябрьского поединка на турнире Hype FC, в котором он уступил грузинскому файтеру Торнике Сванидзе (10-3). Тогда встреча завершилась уже в первом раунде из-за травмы казахстанца.

Мамажонов идёт после победы нокаутом

Мухиддин Мамажонов в последний раз выходил в октагон в октябре на турнире IBA Nomad 16. Тогда узбекистанец одержал победу над представителем Таджикистана Шодрузом Давлатовым, завершив бой нокаутом во втором раунде.

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