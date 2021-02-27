Казахстанский боец объяснил ситуацию со срывом боя против Расула Мирзаева

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) полулегкого веса Нурберген Шарипов (10-2-0) объяснил, почему сорвался его поединок с Расулом Мирзаевым (18-3) из России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой должен был состояться 26 февраля на турнире ACA 118 в Москве, однако был отменен. Причина - перевес казахстанца. Мирзаев успешно сделал вес, а Шарипов показал на весах 4,5 килограмма сверх лимита весовой категории.

По словами Шарипова, подготовка к бою проходила по плану и настрой был "подарить казахскому народу большую победу". Однако боец неправильно подошел к весогонке из-за проблем со здоровьем. В частности, у него начали отказывать почки, из-за чего невозможно было скидывать лишние килограммы.