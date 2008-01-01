Казахстанский боец был нокаутирован в первом раунде на глазах Хабиба

Это первое поражение в карьере спортсмена.

Заур Албаков (слева). Фото: EFC©️
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Сегодня 20:47
Казахстанский представитель полулегкого веса Заур Албаков (1-1) потерпел поражение жестким нокаутом на турнире EFC 31 в Нижнем Новгороде (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем поединке 23-летний файтер из Павлодара встретился с дагестанским спортсменом Гаджимурадом Магомедовым (2-0). 21-летний россиянин добился победы менее чем за две минуты боя. Албаков пропустил мощный удар ногой и оказался в нокдауне, а Магомедов воспользовался этим и добил соперника сверху. Рефери остановил поединок и сигнализировал о победе техническим нокаутом.

Для Заура это был второй бой в карьере и первый за последние четыре года. Теперь на его счету победа и поражение. Что же касается Магомедова, то он добился второй победы в двух боях на профессиональном уровне.

Напомним, что ранее на EFC 31 победу одержал другой казахстанец - Аслан Ораз (3-1). Также в клетке выступит Али Кабдулла (5-0).

Отметим, что промоушен EFC принадлежит непобежденному легендарному бойцу Хабибу Нурмагомедову, который наблюдает за ходом турнира с трибун.
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам Нурмагомедов Хабиб Казахстан Россия
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Сегодня 20:47
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