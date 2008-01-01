Казахстанский боец был нокаутирован в первом раунде на глазах Хабиба

Казахстанский представитель полулегкого веса Заур Албаков
(1-1) потерпел поражение жестким нокаутом на турнире EFC 31
в Нижнем Новгороде (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В своем поединке 23-летний файтер из Павлодара встретился с дагестанским спортсменом Гаджимурадом Магомедовым
(2-0). 21-летний россиянин добился победы менее чем за две минуты боя. Албаков пропустил мощный удар ногой и оказался в нокдауне, а Магомедов воспользовался этим и добил соперника сверху. Рефери остановил поединок и сигнализировал о победе техническим нокаутом.
Для Заура это был второй бой в карьере и первый за последние четыре года. Теперь на его счету победа и поражение. Что же касается Магомедова, то он добился второй победы в двух боях на профессиональном уровне.
Напомним, что ранее на EFC 31 победу одержал
другой казахстанец - Аслан Ораз
(3-1). Также в клетке выступит Али Кабдулла
(5-0).
Отметим, что промоушен EFC принадлежит непобежденному легендарному бойцу Хабибу Нурмагомедову
, который наблюдает за ходом турнира с трибун.