Два казахстанских бойца выступят в карде Исмаилова. Когда пройдет турнир и где будет трансляция?

Димаш Тулегенов

13 декабря на московской "ВТБ Арене" пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 115. В карде, который возглавит поединок в полутяжелом весе между Магомедом Исмаиловым (16-2-1) и Иваном Штырковым (17-1-1), выступят сразу два казахстанских бойца - Нурсултан Касымханов (11-2) и Евгений Егембердиев (11-3). Корреспондент Vesti.kz более подробно рассказал о составе участников ивента и объяснил, где можно будет посмотреть прямую трансляцию.



Промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) готовится провести свой очередной турнир. Ивент возглавит бой двух россиян - Исмаилова и Штыркова. Для Магомеда поединок станет первым с июля, когда он досрочно победил Александра Емельяненко (28-8-1). Тот бой "Лысый хищник" провел в тяжелом весе, хотя обычно он выступает в средней весовой категории. Быстрого возвращения в привычные 84 килограмма не последовало, ведь Исмаилов решился на бой со Штырковым в полутяжелом весе. В последние годы "Уральский Халк" соперничал в промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC). Это будет его первая схватка в лиге АСА. В феврале этого года Штырков победил судейским решением поляка Михала Пастернака (14-5).







Всего на турнире будут проведены 15 боев. Шесть из них состоятся в прелимах, а еще девять - в основном карде. Отметим, что организация транслирует свои ивенты только на собственной площадке Pay-per-view ACA. Стоимость трансляции турнира АСА 115 составляет 349 рублей (1995 тенге). Купить ее можно на сайте промоушена.



Турнир ACA 115 состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало боев запланировано на 20:00 по времени Нур-Султана.