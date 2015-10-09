Казахстанка провела титульный бой в американском промоушне

Боец ММА, казахстанка Аян Турсын (8–2) потерпела поражение в первом раунде на турнире по смешанным единоборствам Cage Fury Fighting Championships 150, который прошёл в Филадельфии (США), передают Vesti.kz.

В поединке, рассчитанном на пять раундов, Турсын встретилась с непобеждённой представительницей Японии Арисой Мацудой (8–0). Бой завершился уже в самом начале противостояния — казахстанка уступила в первом раунде.

Благодаря этой победе Ариса Мацуда завоевала чемпионский титул Cage Fury FC в минимальном весе. Для японской спортсменки эта победа стала восьмой в профессиональной карьере в ММА.

Для Аян Турсын поражение стало вторым в профессионалах, при этом данный поединок стал для неё дебютным выступлением в американском промоушне.

