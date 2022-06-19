Казахстанец задушил узбекского бойца в первом раунде турнира Brave CF

31-летний казахстанский боец полулегкого веса Ильяр Асханов (11-4) победил 36-летнего представителя Узбекистана Хусанбоя Атабаева (9-3) на турнире Brave CF в Бухаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Асханов смог задушить соперника в первом раунде. К слову, для Хусанбоя это был дебют в бахрейнском промоушене. Для Ильяра, бывшего чемпиона Octagon League из Казахстана, это первая победа в Brave CF - в прошлом году он дебютировал в данной лиге с поражения.

Напомним, ранее в рамках данного турнира казахстанский файтер Нуржан Акишев (13-4) по прозвищу "Бизон" одержал досрочную победу над другим бойцом из Узбекистана.