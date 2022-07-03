Казахстанец сенсационно выиграл у непобежденного россиянина на турнире UAE Warriors 30

Казахстанский боец Диас Еренгаипов (12-3) одержал победу на турнире UAE Warriors 30 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он нанес поражение непобежденному россиянину Абдуле Алиеву (11-1). Поединок в наилегчайшем весе прошел всю дистанцию, рассчитанную на три раунда. Еренгаипов победил раздельным решением судей.

Казахстанец выиграл 13-й бой в карьере. Алиев, которому отводилась роль фаворита потерпел первое поражение.

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