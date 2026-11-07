Казахстанец оформил нокдаун и победил в реванше в лиге Даны Уайта

Казахстанская звезда лиги по пощёчинам Power Slap Закир Найманбаев одержал очередную победу. На 26-м ивенте в Эр-Рияде (Саудовской Аравии) он провёл реванш с американцем Уэсом Меной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой Найманбаева единогласным решением судей - 29-27. В третьем раунде он оформил нокдаун, но соперник смог восстановиться.



Новый рекорд 32-летнего Найманбаева в лиге Power Slap - 5-2. Он выиграл три последних поединка. Мену он уже выигрывал решением в марте этого года.

А вот у 36-летнего Уэса 5-5 в лиге по пощёчинам. Он потерпел второе кряду поражение. Всего в последних шести поединках он выиграл всего один раз.

Отметим, что к настоящему моменту Найманбаев занимает третье место в рейтинге лиги, которую основал президент UFC Дана Уайт.

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