Казахстан завоевал второе золото за день на чемпионате мира по ММА

Казахстанский боец смешанного стиля Бекзат Жасия стал победителем на чемпионате мира по ММА в Абу-Даби, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 65,8 килограмма Жасия победил представителя Испании раздельным решением судей.

Ранее золото на ЧМ завоевал другой казахстанец Багдат Жубаныш, который стал трехкратным чемпионом мира и вошел в историю.

В то же время Дастан Жакыпбеков стал серебряным ЧМ, уступив в финале (до 56,7 килограмма) судейским решением россиянину Бектуру Жанибек уулу.