Казахстан выиграл два золота на молодежном чемпионате Европы по ММА

Казахстан завоевал две золотые медали на молодежном чемпионате Европы по ММА в Казани, сообщает Sports.ru.
В финале весовой категории до 52 килограммов Ерсултан Шакенбай выиграл единогласным решением у россиянина Ивана Веретенникова.
А в весе до 77 килограммов и вовсе в финале встретились два представителя Казахстана - Данил Губин и Досжан Кенбаев. Победа решением судей и золотая медаль досталась Губину.
При этом свои финалы проиграли Укилай Ахметуаликызы (до 56 килограммов), Абай Жалал (до 61 киограмма) и Даулет Молдаш (свыше 120 килограммов), ограничившись серебряными медалями.
По итогам турнира Казахстан занял второе место по количеству медалей, проиграв только хозяевам турнира - россиянам.
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