Казахскому бойцу подарили коня за победу на историческом турнире

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов получил в подарок коня за победу на историческом турнире. Об этом он проинформировал у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

6 мая в Брумфилде (штат Колорадо, США) он единогласным решением судей победил австралийца Риса Макларена. Бой, ставший первым для промоушена ONE FC в США, прошел в легчайшем весе.

Ахметов и Макларен встречались в марте 2019 года на турнире ONE: A New Eraв в Токио (Япония). Тогда казахстанский файтер также выиграл единогласным решением судей.

Следующий поединок Ахметов может провести с легендарным американским чемпионом Деметриусом Джонсоном.

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