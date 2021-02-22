"Казахский Брюс Ли" против Мирзаева, поединок друга Петра Яна и чемпионский бой Жумабекова, или что будет на этой неделе в ММА

Димаш Тулегенов

Новая неделя в мире смешанных единоборств обещает стать очень интересной для болельщиков из Казахстана. Сразу два громких поединка пройдут в лиге Аbsolute Сhampionship Аkhmat (ACA), до этого состоится ивент Russian Cagefighting Championship (RCC), а на субботу запланирован захватывающий вечер в Naiza Fighting Championship (NFC). Корреспондент Vesti.kz - о самом интересном.

Во вторник, 23 февраля, на турнире RCC Intro в Екатеринбурге (Россия) выступит этнический казах из России Ильяс Хамзин (6-1). 29-летний полусредневес представляет команду "Архангел Михаил" и идет на серии из пяти побед. Хамзин также известен тем, что является близким другом чемпиона UFC Петра Яна (15-1), с которым они знакомы с юношества. Часть сборов для подготовки к этой схватке Ильяс прошел в Алматы, где тренировался с казахстанцами Артемом Резниковым (22-6) и Георгием Кичигиным (24-6).

Соперником Хамзина будет 28-летний россиянин Борис Медведев (8-2), который свой последний бой, проведенный в декабре 2020 года, проиграл. Первое поражение в карьере Медведев потерпел в поединке с казахстанцем Азаматом Бакытовым (4-0), который тоже поучаствовал в подготовке Хамзина.

Отметим, что для Медведева это будет первое выступление в RCC. Что же касается Хамзина, то он выступает в этой лиге с самого начала профессиональной карьеры.

В пятницу, 26 февраля, в Москве состоится турнир АСА 118. В нем примут участие сразу два казахстанских файтера. Седьмым по счету в октагон выйдет представитель легчайшего веса Нурберген Шарипов (10-2). Его соперником будет известный российский боец Расул Мирзаев (18-3).

Шарипов, которого уже в России прозвали "казахским Брюсом Ли", дебютировал в АСА в сентябре прошлого года с победы решением. Сейчас на его счету два успешных выступления кряду.

Мирзаеву в марте исполнится 35 лет. Несмотря на хороший рекорд - 18-3, стоит отметить, что у него серия из двух поражений. В сентябре 2019 года в первом раунде его нокаутировал Шамиль Шахбулатов (12-3), а в марте прошлого года то же самое исполнил казахстанец Арман Оспанов (11-3).

Будет интересно посмотреть, стоит ли любителям ММА ждать возвращения былого Мирзаева и чем удивит опытного соперника Нурберген со стилем Брюса Ли.

В соглавном событии вечера пройдет реванш между полусредневесами - Гаджимурадом Хирамагомедовым (9-4) из России и Георгием Кичигиным (24-6) из Казахстана.

Они бились друг против друга почти четыре года назад, а случилось это еще под эгидой промоушена Fight Nights Global. Раздельным решением по итогам пяти раундов победу добыл боец из Казахстана. Хирамагомедов и его команда были абсолютно не согласны с этим вердиктом. Накал страстей был таким, что уже после поединка Гаджимурадом в своем же гостиничном номере был избит вице-президент Союза ММА России. После этого вопиющего инцидента в Fight Nights заявили, что в их лиге спортсмен выступать больше не будет.

31-летний Кичигин, дебютировавший в АСА в сентябре 2020 года, идет на серии из четырех побед. Что же касается 29-летнего Хирамагомедова, то свой последний поединок он выиграл в ноябре прошлого года. Всего в АСА у него четыре победы при двух поражениях.

В субботу, 27 февраля, в Алматы состоится турнир NFC 29. В ивенте из десяти поединков примут участие 11 казахстанцев. Полный кард выглядит следующим образом:

Особенно выделяется главный бой вечера, в котором пояс в легчайшем весе оспорят казахстанец Жуман Жумабеков (10-4) из команды DAR Team, а также россиянин Вадим Малыгин (14-4-1).

Оба спортсмена идут на сериях из двух побед. Жуман добыл их в NFC и M-1, а у Малыгина успехи в том же М-1 и RCC. Схожи файтеры и тем, что до этого два боя завершились для них поражениями. Для Малыгина это будет первый опыт выступлений под эгидой NFC, а у Жумабекова в активе уже два поединка в лиге, в которых он победил.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о подписании контракта Асу Алмабаевым (12-2) с известным промоушеном Brave CF. Боец уже поделился эмоциями от заключения договора и своими целями в новой лиге.