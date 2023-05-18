Казахский боец увидел неуверенность в глазах легендарного чемпиона на дуэли взглядов

Кайрат Ахметов увидел неуверенность в глазах Деметриуса Джонсона во время дуэли взглядов. Ранее американец согласился провести бой с казахстанцем, сообщают Vesti.kz.

Джонсон дал свое согласие после победы в трилогии над бразильцем Адриано Мораесом. Он выступил на том же турнире, где казахстанец решением судей выиграл у австралийца Риса Макларена.

Из интервью "Вестник ММА":

- Давай вернемся к стердауну с Майти Маусом (Могучий мышонок - прозвище Деметриуса Джонсона). Что почувствовал, когда посмотрел в глаза парню, за которого ты в 2016-м году играл на Play Station 4?

- Страх точно не увидел, но легкую неуверенность в глазах я увидел. Могу ошибаться, но мне показалось так. Рыбак рыбака видит издалека, я почувствовал, у него нет того огня. Он сейчас, мне кажется, не на пике своем, он хочет заработать. Может быть, ошибочно это будет, не буду ссылаться на это, но почувствовал неуверенность в нем. Он тоже меня побаивается, он же не просто так спросил, сколько у меня вес. Он посмотрел на меня так со стороны, спросил: "Сколько ты весишь?". Значит ему интересно, - сказал Ахметов.

- А ты что почувствовал?

- Я прям зарядился. Я смотрю ему в глаза и кайфую от этого. Таких чувств у меня практически не было. Всю жизнь за него в Play Station играл, и тут он напротив тебя стоит, это же праздник. Я выйду на этот бой, как на праздник.

- Сейчас в UFC есть Морено, и очень много бойцов из СНГ в наилегчайшем весе. Три бойца из Казахстана - Жалгас, Азат, Асу, плюс Мухаммед Мокаев, Тагир Уланбеков.

- Это о чем говорит - что наши снгшники очень сильные. Не только в 57, много где мы показываем и доказываем. Вот насчет Морено, я с ним работал, когда он еще в TUF участвовал. Сейчас скажут, что я себя хвалю, но я его вообще не чувствовал. У него борьбы на тот момент не было, он был ударником. Сейчас он набрал, на другом уровне, но на тот период он вообще бороться не мог. Боксер же он.

Отметим, что Джонсон - бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула (11). На данный момент выступает под эгидой ONE, является действующим чемпионом в наилегчайшем весе. ESPN.com, MMA Weekly и UFC называют Джонсона одним из величайших бойцов в мире.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"