Жесткий нокаут! Видео победы казахстанского бойца на Alash Pride 37

Димаш Тулегенов

Казахстанский боец наилегчайшего веса Ерасыл Шукатаев (4-1) одержал победу на турнире Alash Pride 37, проходящем в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.



25-летний файтер встречался с 24-летнем представителем Кыргызстана Темирланом Жумабекулы (5-5). Закончилось все брутальным нокаутом в исполнении Шукатаева, который отключил соперника серией ударов, завершенной хайкиком в голову.



Для Шукатаева это четвертая победа подряд (по версии Sherdog). Жумабекулы же потерпел свое второе поражение кряду.



В главном поединке вечера сойдутся непобежденный казахстанец Азамат Бакытов (3-0) и Хабибила Аскарбек Уулу (1-2) из Кыргызстана.