Жесткий нокаут! Видео победы казахстанского бойца на Alash Pride 37

Турнир проходит в Алматы.

Ерасыл Шукатаев. Фото: WEF©️
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Сегодня 20:39

Казахстанский боец наилегчайшего веса Ерасыл Шукатаев (4-1) одержал победу на турнире Alash Pride 37, проходящем в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний файтер встречался с 24-летнем представителем Кыргызстана Темирланом Жумабекулы (5-5). Закончилось все брутальным нокаутом в исполнении Шукатаева, который отключил соперника серией ударов, завершенной хайкиком в голову. 

Для Шукатаева это четвертая победа подряд (по версии Sherdog). Жумабекулы же потерпел свое второе поражение кряду.

В главном поединке вечера сойдутся непобежденный казахстанец Азамат Бакытов (3-0) и Хабибила Аскарбек Уулу (1-2) из Кыргызстана.

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Единоборства Смешанные
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Сегодня 20:39
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