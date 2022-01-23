Хабиб пригласил известного блогера-боксера в свой промоушен

Экс-чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов пригласил известного блогера и боксера Джейка Пола в свой промоушен, сообщает "Чемпионат".

"Двери EagleFС всегда открыты для тебя и твоей команды", - написал Хабиб в своем твиттере.

Ранее Джейк Пол выражал желание попробовать свои силы в ММА. Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провел в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий прием "треугольник" во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Напомним, сегодня Джейк Пол следил за турниром UFC 270 и остался недоволен чемпионским поединком в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, назвав его "скучной дракой".