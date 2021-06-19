Хабиб предложил президенту своей лиги бой с Даной Уайтом

Экс-чемпион UFC в легком весе, владелец лиги Eagle FC (EFC) Хабиб Нурмагомедов в шутку предложил троюродному брату, президенту Eagle FC Шамилю Завурову провести бой с президентом UFC Даной Уайтом, сообщает "Спорт-Экспресс".
36-летний Завуров (40-6-1) на турнире EFC 37 в Алматы победил техническим нокаутом 38-летнего бразильца Рикардо Тирлони (21-9).
- Когда-нибудь видели, чтобы президент лиги сам выходил и сам проверял, как там лига вообще находится? Это вот такой вызов Дане Уайту, - прокомментировал ситуацию Нурмагомедов. - Пускай Дана Уайт берет пример с Шамиля Завурова. Пускай выходит и проверяет свою организацию. Может, сделаем тебе прощальный с Даной на совместном турнире EFC/UFC?
- Не знаю. Может быть, Камил Гаджиев или Амир Мурадов, - ответил Завуров.
- Дана очень здоровый стал. Килограммов 120, - добавил корреспондент "СЭ".
- В абсолютке можно организовать восьмерочку. Bellator там, - считает Нурмагомедов.
- Я хочу серьезный бой, - уточнил Завуров.
- Короче, ты со стариками не хочешь. Хотя они твои ровесники, Шома. Все, ас-саляму алейкум", - подытожил Нурмагомедов.
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