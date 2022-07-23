Хабиб отреагировал на победу брата в Bellator

Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил сторис в Instagram, где дал краткий комментарий о победе своего двоюродного брата 24-летнего Усмана Нурмагомедова в поединке с 30-летним американцем Кристофером Гонсалесом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Братишка порадовал", - написал Хабиб.

Напомним, бой Усмана и Кристофера состоялся на турнире Bellator 283. Поединок завершился победой Нурмагомедова уже в первом раунде. Для брата Хабиба это 15-я победа в 15 боях ММА, четвертая в Bellator и третья подряд в первом раунде.

После боя Усман Нурмагомедов бросил вызов двойному чемпиону Bellator в полулегком и легком дивизионах бразильцу Патрисио Фрейре.

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