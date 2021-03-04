"Это то, чего мне не хватало". Зачем Морозов плавал и катался на лыжах, как дается возвращение после дебюта в UFC и планах

Роман Кушпелев

Казахстанский боец Сергей Морозов вернулся к тренировкам после дебюта в UFC. К первостепенным задачам он отнес втягивание в процесс и работу над ошибками. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о том, как проходило восстановление.

"В целом мое восстановление прошло достаточно хорошо. Сейчас уже приступил к тренировкам. А так, после боя активно восстанавливался после продолжительного и тяжелого лагеря. Плавал, катался на лыжах. Какого-то определенного специального восстановительного курса не было.

Просто активно отдыхал, много времени проводил с семьей. Это было классно, то, чего мне не хватало. С друзьями виделся. Сейчас уже приступил к тренировкам. Только первую неделю начал заниматься.

Не могу сказать, что как-то ментально изменился. Да, какие-то изменения есть. Однако считаю, что они будут заметны уже только в следующем бою. А так да, много было времени, чтобы подумать, обдумать. Все нормально будет. Главное, провести работу над ошибками, будем двигаться вперед.

Начал готовиться дома. Пока никуда не выезжал. Ошибки исправим, надо поработать. Где-то и что-то улучшать, менять по ходу будем. Сейчас только начал втягиваться в процесс.

Тренируюсь пока один раз в день. Со следующей недели буду увеличивать нагрузку. Сейчас плавно хочу втянуться, а не так, что типа вообще не занимался, а потом сразу же в прежний режим с двумя тренировками. Сейчас пока одно занятие. Через дней семь начну уже по две тренировки.

О зарубежных сборах, выездах в другие залы не думаю. Пока надо ошибки исправить, втянуться. Надо нужную работу делать, а не просто так ходить и заниматься. Потом уже будет видно: куда бой поставят, США и Остров, будем смотреть насчет выезда", - озвучил Морозов.

Напомним, Морозов в январе неудачно дебютировал в UFC. Он уступил Умару Нурмагомедову, который провел удушающий прием.