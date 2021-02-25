Экс-соперники Рахмонова и Исмагулова, американский обидчик казаха и рубка двух тяжеловесов, или что смотреть на этой неделе в UFC

Димаш Тулегенов

На этих выходных в Лас-Вегасе (США) пройдет очередной турнир Ultimate Fighting Championship - UFC Vegas 20. Кард ивента включит в себя 12 интересных поединков. Корреспондент Vesti.kz рассказал о наиболее захватывающих боях предстоящего события.

Экс-соперник Рахмонова вновь в деле

33-летний Алекс "Ковбой" Оливейра (22-9-1-2) возвращается в клетку. В октябре 2020 года Оливейра был задушен казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (13-0) в первом раунде. С тех пор он не выступал.

Теперь его ждет непобежденный дебютант промоушена. На этот раз - россиянин Рамазан Курамагомедов (8-0). Их поединок пройдет в предварительном карде ивента, он будет пятым по счету. Ориентировочное время начала боя - 06:00 по Нур-Султану в воскресенье, 28 февраля.

Он проиграл Исмагулову, но теперь приближается к топ-15

Следом, сразу после окончания боя Оливейра - Курамагомедов, в октагоне встретятся легковесы - Александр Эрнандес (12-3) из США и Тьяго Мойзес (14-4) из Бразилии.

В прошлом году 28-летний Эрнандес проиграл нокаутом, но спустя несколько месяцев выиграл таким же образом. Александр потерял свое место в топ-15, но, несомненно, находится все еще недалеко от этой черты.

Мойзес в 2020 году побил небезызвестных американцев - Майкла Джонсона (19-17) и Бобби Грина (27-11-1). В пяти противостояниях под эгидой UFC Мойзес проиграл лишь Бенеилу Дариушу (20-4-1), который сейчас входит в топ-10, а также этническому казаху из России, представителю команды DAR Team Pro - Дамиру Исмагулову (19-1). Третья победа подряд, да еще и над тем, кто совсем недавно был в рейтингах, позволила бы Тьяго вплотную приблизиться к топ-15.

Ориентировочное время начала боя -

Нокаутировал казаха в Алматы, а теперь проведет второй бой в UFC

Главный кард турнира откроет поединок в полулегком весе между двумя американцами - Алексом Касересом (17-12-0-1) и Кевином Крумом (21-12-0-1).

В марте будет ровно десять лет со дня дебюта Касереса в UFC. Он является настоящим ветераном известнейшего промоушена, пусть и никогда не демонстрировал какого-то запредельного уровня. В июле 2019 года началась победная серия 32-летнего Алекса, которая сейчас насчитывает три поединка.

33-летний Крум собирается провести вторую схватку в UFC. Ранее он бился в большом количестве лиг, выступая в разных уголках планеты. В декабре 2013 года Кевин бился в Алматы на турнире Alash Pride Great Battle 2, где в первом же раунде победил нокаутом местного бойца Аслана Токтарбаева (11-4).

Противостояние между Касересом и Крумом запланировано на

Битва двух полутяжеловесов, поднимающих флаг России

В соглавном событии вечера встретятся два представителя полутяжелой весовой категории - Никита Крылов (27-7) и Магомед Анкалаев (14-1). Оба спортсмена находятся в топе дивизиона. Крылов занимает восьмое место, а Анкалаев расположился на 11-й позиции.

У Крылова за спиной уже 13 поединков в UFC. Последний из них он провел в марте прошлого года, победив решением бразильца Джонни Уокера (18-5). Никита родился в Донецке (Украина), но не раз напоминал, что по национальности является русским, поэтому старается поднимать оба флага.

Анкалаев является настоящей угрозой для любого полутяжеловеса промоушена. У него в активе 14 побед, девять из которых - нокаутом. Магомед, возможно, один из нескольких известных дагестанцев, у которого нет ни одной победы болевыми или удушающими. В октябре 2020 года он нокаутировал Иона Куцелабу (15-6-0-1).

Этот бой начнется ориентировочно впо столичному времени.

Два мощных тяжеловеса и 25 минут потенциальной рубки

В главном событии сразятся тяжеловесы - Жаирзиньо Розенстрайк (11-1) из Суринама и Сирил Ган (7-0) из Франции. Всего одно поражение на двоих и невероятная мощь в руках обоих.

32-летний Розенстрайк начал карьеру в 2012 году, поучаствовав на турнире лиги Draka во Владивостоке (Россия). Он победил в том бою, а спустя непродолжительное время добыл вторую викторию, вновь под эгидой Draka, но уже в Хабаровске (Россия). Затем у Жаирзиньо не было выступлений больше четырех лет.

В феврале 2019 года он дебютировал в UFC с рекордом 6-0. За это время он провел в промоушене шесть боев, победив в пяти из них (все - нокаутом). Никто, кроме Алистара Оверима (47-19-0-1), не сумел продержаться против Розенстрайка больше двух раундов.

В мае 2020 года Жаирзиньо потерпел первое поражение в карьере, на 20-й секунде поединка отправившись в нокаут после тяжелейших ударов Фрэнсиса Нганну (15-3).

Соперником суринамца будет небитый Ган. В августе 2019 года Сирил дебютировал в промоушене, имея на счету рекорд 3-0. С тех пор Ган одержал четыре победы в четырех противостояниях. Многие называют его одним из наиболее перспективных тяжеловесов UFC.

Бойцов объединяет то, что оба в последних поединках нокаутировали во второй пятиминутке(21-9). Розенстрайк сделал это в августе 2020 года, а Ган повторил уже в декабре.

Главный бой вечера должен будет начаться примерно в 09:30. Отметим, что Жаирзиньо находится на четвертом месте в рейтинге тяжеловесов UFC, а Ган - на седьмом.

Полный кард ивента выглядит следующим образом (без поединка Барселос - Рохо, отменен):

Напомним, что в пятницу, 26 февраля, в Москве (Россия) пройдет турнир, в котором примет участие казахстанец(24-6). Также там должен был состояться поединок между(10-2) и(18-3), но он был отменен

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