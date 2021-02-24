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Вновь молодой и непобежденный, или как соперник Рахмонова по дебюту становится трамплином для новичков

На этих выходных он впервые выйдет в клетку после поражения от казахстанца.

Вновь молодой и непобежденный, или как соперник Рахмонова по дебюту становится трамплином для новичков
Алекс Оливейра и Шавкат Рахмонов. Фото: UFC©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Опытный бразильский боец смешанного стиля Алекс "Ковбой" Оливейра (22-9-1-2) проиграл свой последний поединок казахстанскому проспекту Шавкату Рахмонову (13-0) и с тех пор не бился. На этих выходных 33-летний спортсмен встретится с еще одним непобежденным дебютантом UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как известный спортсмен стал "живым трамплином" для многообещающих новичков. 

Бразильский "Ковбой" выступает в известнейшем промоушене уже шесть лет. За это время он провел в UFC 19 боев, 11 из которых выиграл. В октябре 2020 года он шел на серии из двух побед и готовился встретиться с ранее не известным широкой публике Рахмоновым, но проиграл удушением в первом же раунде.

На самом деле Оливейре очень "повезло" стать первым соперником Рахмонова в UFC. До этого у Шавката было назначено несколько боев с разными соперниками, но каждый раз обстоятельства ставили крест на проведении этих поединков. В случае с Алексом этого не произошло, он вышел в клетку и был побежден досрочно молодым и многообещающим казахстанцем. 

На турнире, который пройдет в ночь с 27 на 28 февраля, Алекс должен был встретиться с ямайцем Рэнди Брауном (12-4). Но в итоге бой бразильца оказался под угрозой срыва из-за того, что Браун выбыл из списка участников ивента. Однако матчмейкерам удалось мгновенно найти замену, которой стал дебютант из России - Рамазан Курамагомедов (8-0).

Вновь опасный и непобежденный соперник, на которого возлагают большие надежды на родине. Курамагомедов победил во всех восьми поединках, а пятерых соперников одолел досрочно - четыре сабмишена и один нокаут. Ранее он выступал в таких лигах, как АСА, PFL, CFFC и другие.

В июле 2019 года Рамазан участвовал в Претендентской серии Даны Уайта, где победил своего соперника раздельным решением. Но сам президент UFC не был согласен с вердиктом судей, поэтому решил не подписывать ни одного из бойцов. Но спустя менее чем два года Курамагомедов получил свой контракт в лучшем мировом промоушене.

Рамазан является одним из бойцов зала Dagestan Fighter. При этом он много раз ездил на сборы в США, где тренировался вместе со своими товарищами - Забитом Магомедшариповым (18-1), Тимуром Валиевым (17-2-0-1), Муслимом Салиховым (17-2), Саидом Нурмагомедовым (14-2) и другими известными файтерами. Поэтому у Курамагомедова есть отличный опыт и хороший потенциал показать себя в UFC.

Но, несмотря на имеющиеся достижения, Курамагомедову стоит относиться к дебюту с возрастным ветераном очень серьезно. Ранее уже был случай, когда боец из Dagestan Fighter подписывал контракт с UFC, имея восемь побед в восьми боях. Им был Зелим Имадаев (8-3). Три поединка в промоушене он проиграл, после чего был уволен. Похожая ситуация случилась с другим дагестанцем - Хадисом Ибрагимовым (8-4). Он присоединился к UFC с рекордом 8-0, но уже через 13 месяцев был уволен за четыре поражения кряду.

Оливейра, в свою очередь, становится трамплином для молодых спортсменов. По организации поединков все выглядит именно так, но как будет все в конечном итоге - зависит от него. Если он уступит во втором бою подряд дебютанту, то за ним закрепится это клише. Но если он победит на этих выходных, то докажет всем, что списывать его со счетов еще рано. И тогда уверенная победа Рахмонова будет казаться еще более ценной.

Отметим, что бой между Оливейрой и Курамагомедовым пройдет в предварительном карде турнира UFC Vegas 20. В главном поединке этого карда сразятся тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк (11-1) и Сирил Ган (7-0).

Напомним, что поединок между Рахмоновым и Оливейрой прошел в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Сам Шавкат с тех пор также не выступал, а в настоящий момент он находится в ожидании анонса своего следующего боя.

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Метки:
Россия Бразилия MMA Казахстан UFC Рахмонов Шавкат

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