Экс-боец UFC из Узбекистана разгромил шестерых и сорвал огромный куш

Известный средневес из Узбекистана Махмуд Мурадов устроил громкое фрик-шоу на медийном турнире G MMA 1 в Праге (Чехия). Боец согласился на уникальный поединок в формате "конвейера" против представителей цыганского клана Котлар, передают Vesti.kz.

Детали поединка:

Формат боя: шесть соперников выходили в клетку против Мурадова строго по очереди. Как только один боец падал или сдавался, его место сразу занимал следующий родственник из клана.

Молниеносный разгром: бывший боец UFC ликвидировал всю шестёрку меньше чем за две минуты чистого времени. Мурадов побеждал оппонентов легкими лоу-киками и базовым граунд-энд-паундом, стараясь не нанести любителям тяжёлых травм.

Гонорар: за это медийное выступление Мурадов получил чек на 600 000 долларов.

Напомним, что Мурадов выступал в UFC с 2019 по 2024 год, после чего вернулся в европейский промоушен Oktagon MMA.