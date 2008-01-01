Девушка-боец после победы нокаутом над 240-килограммовым парнем подписала контракт с Bellator

Боец смешанных единоборств Дарина Маздюк
из России подписала контракт с лигой Bellator, сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на твиттер обозревателя Робби Фокса.
Маздюк стала известной после фрик-поединка с 240-килограммовым Григорием Чистяковым. Миниатюрная девушка нокаутировала неподготовленного, но тяжелого бойца в первом раунде. Этот бой прошел в российском промоушене "Наше Дело".
Фрик-поединок вызвал противоречивые чувства у болельщиков и экспертов. Известный рефери Марк Годдард, обслуживающий турниры UFC, назвал бой Маздюк с Чистяковым постыдным.
В Bellator Маздюк будет выступать в наилегчайшем весе. Всего в смешанных единоборствах Дарина провела четыре поединка, победив в трех из них.