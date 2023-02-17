"Дайте мне новых хейтеров". Непобежденный казахстанец сделал заявление о звездном Гран-при

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 10:44
©instagram.com/kabardiev_mvp/

Казахстанский боец легкого веса Магомед Кабардиев (10-0) прокомментировал итоги полуфинала звездного международного Гран-при промоушена "Наше дело" против Максима Дивнича (15-7), сообщает корреспондент Sports.ru.

"Были приятные эмоции, наш план и наши наработки все сработали. Мы были готовы к тому, что Дивнич нам противопоставит, поэтому сюрпризом стал только его характер, стойкость и крепкость головы. Меня поддержали много людей в Казахстане, это для меня дополнительная мотивация. После турнира я приехал в NAIZA Awards, где выиграл награду за "лучший нокаут" года, все поздравляли. Есть ли хейтеры? Скажу так, дайте мне новых хейтеров, потому что старые стали уже фанатами", - заявил он.

В финале Кабардиев встретится с победителем пары Мохаммеда Хейбати и Александром Грозиным.

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Метки:
Кабардиев Магомед MMA

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