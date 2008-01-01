Чемпионский бой Алмабаева и первый поединок между женщинами. Что будет на NFC 27 и где его смотреть?

Сегодня, 24 декабря, в Алматы состоится турнир по смешанным единоборствам лиги Naiza Fighter Championship - NFC 27. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главных событиях предстоящего мероприятия, а также о том, где его можно будет посмотреть.
Турнир NFC 27 подарит любителям ММА десять поединков. Это шестой турнир NFC в 2020 году, он же и станет завершающим. В каждом из боев примут участие казахстанские спортсмены, а в общей сложности их будет 15. Среди них и четыре дебютанта - Айжарык Кадырбаев, Болат Заманбеков, Мансур Шахгирейев и Данияр Сынассап. Для них этот турнир станет первым в профессиональной карьере, а Кадырбаев и Заманбеков проведут поединок друг против друга.
В главном карде бои проведут более опытные файтеры. 24-летний Адильбек Каиргали (3-0) протестирует 20-летнего представителя Узбекистана Рахромджона Машрапова (1-0). 25-летний "Казахстанский дагестанец" Магомед Кабардиев (4-0) померится силами с 32-летним Беймуратом Ниязовым (4-3). Эти два поединка пройдут в легкой весовой категории.
Отдельного внимания заслуживает бой в предварительном карде между Асем Жакеновой (1-0) из Казахстана и Кариной Питецкой (0-0) из России. Жакенова уже побеждала нокаутом в октябре на турнире Octagon Promotion в Шымкенте. Это был ее профессиональный дебют. Вот видео: