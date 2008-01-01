Бывший боец Bellator умер в возрасте 34 лет

Последний поединок он провел два года назад.

Фото: karate.ru©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Вчера 23:16

Бывший боец Bellator Серджио да Силва скончался в возрасте 34 лет, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sherdog.

Отмечается, что боец UFC и близкий друг Серджио да Силвы Джаред Гордон подтвердил эту новость в своем Instagram. Как сообщил менеджмент бойца, он скончался вечером 19 декабря. Остальные детали не разглашаются из уважения к частной жизни семьи.

"(Вставьте общий заголовок о психическом заболевании/наркомании и других различных причинах, по которым все ваши друзья умирают и вы хотели бы, чтобы они в первую очередь связались с вами). К черту этот мир. Люблю тебя, Серджио", - написал Гордон.

Да Силву судили за ограбление банка в штате Нью-Йорк в августе 2017 года. Последний поединок в ММА боец провел на турнире CES MMA в Нью-Йорке в мае 2018-го.

Метки:
MMA
Единоборства Смешанные
0
Вчера 23:16
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