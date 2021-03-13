Бразильского бойца жестко вырубили в главном поединке турнира АСА 119

В Краснодаре состоялся турнир по смешанным единоборствам в рамках промоушена АСА 119, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном событии вечера россиянин Артем Фролов (15-3) бился с бразильцем Вендресом Карлосом да Силвой (17-8) в лимите среднего веса. Последний был нокаутирован во втором раунде - сначала свалился после мощного удара в челюсть, затем был добит оппонентом.

Для Фролова эта победа стала 15-й при трех поражениях. Бразилец потерпел восьмую неудачу при 17 выигрышах.

Напомним, что на турнире должен был выступить казахстанский полулегковес Каршыга Дауытбек против россиянина Никиты Чистякова. Но у Дауытбека возникли проблемы с почками во время весогонки, вследствие чего бой отменили.