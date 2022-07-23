Брат Хабиба бросил вызов двойному чемпиону Bellator после 15-0 в ММА

©Скрин с видео
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Сегодня 10:42

Непобежденный российский боец ММА Усман Нурмагомедов бросил вызов двойному чемпиону Bellator в полулегком и легком дивизионах бразильцу Патрисио Фрейре, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Не хочу много говорить. Знаю, что чемпион травмирован, когда будет готов, дайте знать. Я хочу драться за титул", - заявил российский легковес после поединка.

Сегодня, 23 июля, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова победил американца Кристофера Гонсалеса сабмишеном в первом раунде на прошедшем в Вашингтоне 283-м номерном турнире промоушена.

 

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб США MMA

Единоборства MMA
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Сегодня 10:42
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