Бойца ММА обвинили в изнасиловании 18-летней девушки

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Максима Новоселова обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

По информации источника, ночью в полицию позвонила 18-летняя Софья Чекмарева и сообщила, что в одном из клубов познакомилась с мужчинами. По словам потерпевшей, ее вместе с подругой отвезли в неизвестном направлении.

Девушка сумела вызвать полицию, находясь в автомобиле с Новоселовым и компанией бойца, что позволило правоохранителям оперативно провести задержание. По ее словам, в машине Новоселов начал приставать к Чекмаревой. В настоящее время все подозреваемые доставлены в отдел полиции.

Новоселов известен по участию в турнирах в промоушенах поп-MMA и выставочных боксерских поединках. В частности, он дрался под эгидой организации "Наше дело". Его последнее профессиональное выступление состоялось в январе на турнире MMA Series 47. Тогда российский тяжеловес нокаутировал соперника Аднана Алича.

Новоселов - популярный блогер. Он неоднократно участвовал в выпусках YouTube-канала True Gym. При этом он дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. В 1993 году его осудили на 13 лет колонии по обвинению в убийстве. В 2012 году Новоселов был также осужден на 3,5 года колонии за покровительство наркобизнесу.