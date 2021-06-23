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Боя не будет в Алматы. Куат Хамитов заинтриговал болельщиков

Боя не будет в Алматы. Куат Хамитов заинтриговал болельщиков
Куат Хамитов. Фото: instagram.com/mergenfcmma/
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский файтер Куат "Найман" Хамитов (21-7-1) сделал заявление о следующем бое, который планировал провести осенью в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Возьмем перерыв на две недели и начнем подготовку к следующему бою. Соперник тот же, но место проведения боя другой", - написал "Найман" на своей странице в Instagram.

Напомним, что ориентировочно в сентябре Куат собирался встретиться с россиянином Марифом Пираевым в Алматы. Этот поединок должен был организовать промоушен AMC Fight Nights. Как видим, схватка теперь состоится в другом месте.

В последнем бою, прошедшем в Атырау, Хамитов победил украинца Романа Головинова (10-5), которого "задушил" в первом раунде. Видео доступно по этой ссылке.

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Метки:
MMA Хамитов Куат Казахстан

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