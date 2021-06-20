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Видео победы, или как Куат Хамитов задушил файтера из Украины в первом раунде

Видео победы, или как Куат Хамитов задушил файтера из Украины в первом раунде
Фото: instagram.com/mergenfcmma/
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский файтер Куат "Найман" Хамитов (21-7-1) одержал 21 победу в ММА. Случилось это в Атырау, где проводился первый турнир местной лиги Mergen Fighting Championship - MFC 1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок против украинца Романа Головинова (10-5) стал главным событием вечера и завершился в первом раунде, когда "Найману" удалось победить его удушающим приемом.

Следующую схватку Хамитов планирует провести осенью с россиянином Марифом Пираевым в Алматы. Этот бой организует промоушен AMC Fight Nights.

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Метки:
Атырау ФК MMA Казахстан Хамитов Куат

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