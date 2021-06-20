Видео победы, или как Куат Хамитов задушил файтера из Украины в первом раунде

Казахстанский файтер Куат "Найман" Хамитов (21-7-1) одержал 21 победу в ММА. Случилось это в Атырау, где проводился первый турнир местной лиги Mergen Fighting Championship - MFC 1, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его поединок против украинца Романа Головинова (10-5) стал главным событием вечера и завершился в первом раунде, когда "Найману" удалось победить его удушающим приемом.
Следующую схватку Хамитов планирует провести осенью с россиянином Марифом Пираевым в Алматы. Этот бой организует промоушен AMC Fight Nights.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!