Куат Хамитов финишировал соперника в первом раунде на турнире в Атырау

В Атырау прошел первый турнир местной лиги Mergen Fighting Championship - MFC 1. В главном событии вечера выступил казахстанский файтер Куат "Найман" Хамитов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником был украинец Роман Головинов.

Бой был рассчитан на три раунда по пять минут, но завершился в первом в пользу Хамитова, который смог победить соперника удушающим приемом незадолго до конца первой пятиминутки.

"Найман" мог выиграть в самом начале раунда, когда взял украинца в треугольник, но Головинов каким-то образом вытерпел и вышел из захвата, а вот во втором случае ему повезло меньше - Хамитов довел дело до конца.

Таким образом, Хамитов одержал 21 победу в ММА при семи поражениях и одной ничьей. Головинов потерпел пятую неудачу при десяти победах.

Отметим, что осенью, ориентировочно в сентябре, "Найману" предстоит встретиться с россиянином Марифом Пираевым в Алматы. Этот поединок организует промоушен AMC Fight Nights.

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