Боец MMA нокаутировал соперника за пять секунд

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умахан Ибрагимов одержал досрочную победу над британцем Беном Достером на турнире British Fighting Championship (BFC).

Их поединок состоялся в Мидлсбро (Англия). Достер атаковал Ибрагимова сразу после того, как бойцы ударили по перчаткам. Россиянин ответил оппоненту ударом ногой в голову и нокаутировал соперника за пять секунд.

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