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Битва за пояса и турнир UFC. Топ-5 боев казахстанцев на этой неделе

Битва за пояса и турнир UFC. Топ-5 боев казахстанцев на этой неделе
©Eagle FC

На этой неделе фанатов смешанных единоборств ждет большое количество интересных поединков с участием казахстанских бойцов. Корреспондент Vesti.kz выделил пять событий, которые нельзя пропустить в ближайшие дни.

Выделить пять боев, когда их общее количество достаточно большое, очень нелегко. Сразу отметим, что на этой неделе в Казахстане пройдут три ивента: совместный алматинский турнир NAIZA и Ural FC 23 июня, OCTAGON 46 в Алматы и Alash Pride FC 86 в Уральске (оба - 24 июня). В лиге Fight Nights в тот же день свой очередной бой проведет опытный Игорь Свирид (20-11), а 23 июня в промоушене BRAVE CF подерется Олжас Ескараев (14-6). В главном событии вечера на турнире NAIZA и Ural FC выступит Галым ТТ Жасланов, однако его противостояние с Вячеславом Дациком пройдет по правилам бокса.

Как вы поняли, все эти бои мы в наш топ не внесли, просто-напросто не вместились. Но и их не отметить мы не могли. И всегда приятно, когда у болельщиков есть выбор, что смотреть. Теперь же перейдем к нашему топ-5.

Анастасия Дюжикова (6-2) - Татьяна Фирсава (6-2)

46-й турнир лиги OCTAGON 24 июня возглавит титульное противостояние в женском наилегчайшем весе. Пояс оспорят казахстанка Дюжикова и представительница Турции Фирсава. Впервые они должны были встретиться еще в марте, но тогда их бой был перенесен.

Первая девушка-чемпионка из Казахстана, завоевавшая титул лиги OCTAGON еще два года назад, является уроженкой Талдыкоргана. Последние два боя Анастасия проиграла, но провела их в другой весовой категории - минимальной. 

На счету Дюжиковой пять досрочных побед нокаутом. Ее соперница - 34-летняя Фирсава, на счету которой шесть финишей - по три нокаута и сабмишена. В последнем своем поединке она одержала победу техническим нокаутом.

Ильяр Асханов (12-4) - Омар Соломонов (11-2)

Сегодня, 19 июня, в Бахрейне пройдет турнир лиги BRAVE CF. В соглавном событии вечера казахстанец Асханов и украинец Соломонов будут противостоять друг другу в полулегком весе. 32-летний Ильяр идет на серии из трех побед кряду, а в лиге BRAVE он выигрывал уже дважды.

Теперь его задача - остановить набравшего невероятный ход Соломонова. На счету 30-летнего украинца уже десять побед кряду, две из которых - под эгидой BRAVE. Омар за свою карьеру одержал восемь побед нокаутом и две сабмишеном. 

Казбек Сагын (4-0) - Багдат Жубаныш (2-0)

23 июня в Алматы будет жарко, ведь в главном карде турнир NAIZA и Ural FC состоится долгожданный реванш двух казахстанских чемпионов в весовой категории до 53 килограммов. Непобежденные в профессиональном ММА - единственный трехкратный чемпион мира из Казахстана по рукопашному бою Сагын и единственный в мире трехкратный чемпион мира по ММА Жубаныш.

Несколько лет назад Жубаныш победил Сагына раздельным решением судей в финале чемпионата мира по ММА. Эти бои учитываются только в любительском рекорде, поэтому к встрече на профи-уровне оба подходят со статусом непобежденного. Более того, именно Казбек стал первым чемпионом суперлегкого веса в истории лиги NAIZA.

Вокруг этого боя многое было сказано, и оба бойца настроены серьезно. В интервью нашему изданию Сагын раскрыл секрет - победитель их поединка может отправиться на подписание контракта с известным мировым промоушеном ONE Championship.

Даурен Ермеков (16-5) - Руслан Шамилов (11-4)

В рамках этого же турнира, но уже в качестве соглавного события вечера, пройдет титульное противостояние в среднем весе - казахстанец Ермеков сразится с россиянином Шамиловым. Первый претендует на звание чемпиона сразу в двух организациях (NAIZA и Ural FC), а второй, являясь обладателем титула NAIZA, хочет добавить в копилку и пояс Ural FC. Действительно уникальный случай, ведь бойцы будут драться за чемпионства в двух организациях.

Ермеков - опытный казахстанский боец с чемпионским бэкграундом. Он уже был чемпионом Eagle FC, а теперь видит перед собой новые цели. Сейчас он идет на серии из трех побед. Шамилов стал чемпионом NAIZA летом 2022-го. В марте он успешно защитил титул, нанеся первое поражение в карьере казахстанца Имрана Тайсултанова (6-1).

По статусу выше этого боя на совместном турнире NAIZA и Ural FC значится лишь противостояние Жасланова и Дацика. Но, как мы уже писали в начале текста, поединок пройдет по правилам бокса, поэтому ему не нашлось места в нашем топе.

Жалгас Жумагулов (14-8) - Джошуа Ван (7-1)

Ну и, наконец, поединок опытного казахстанского бойца наилегчайшего веса Жумагулова в UFC. На турнире в Джексонвилле (Флорида, США) его ждет противостояние с дебютантом лиги из США Ваном. Молодой соперник согласился выйти на замену на коротком уведомлении после того, как очередной оппонент Жумагулова снялся с поединка.

Турнир пройдет в субботу, 24 июня, и начнется ориентировочно в 23:15 по времени Астаны.

Все его избегают? Четвертый соперник за два месяца слетел с боя против казахстанца в UFC

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан UFC Алматы США Бахрейн Жумагулов Жалгас Ермеков Даурен

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