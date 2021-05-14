Арману Оспанову поменяли соперника по дебюту в американской лиге и дали экс-бойца UFC

У казахстанского бойца Армана Оспанова (11-3) сменился соперник по следующему бою, передает телеграм-канал "Вестник ММА".

10 июня ему предстоит провести дебютный поединок в американской лиге Professional Fighters League (PFL).

Изначально сообщалось, что соперником Оспанова станет француз Энтони Дизи (13-4). Теперь же его оппонентом станет американец Крис Уэйд (18-6), который с 2014 по 2017 год выступал в UFC. Бой пройдет в полулегком весе.

Напомним, предыдущий бой Оспанов провел в марте на АСА 105, нокаутировав россиянина Расула Мирзаева. Ожидалось, что в декабре 2020 года он проведет первый бой в UFC, затем дебют сдвинулся на январь-февраль 2021 года, в итоге этого до сих пор не произошло. В мае стало известно о его переходе в PFL.

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