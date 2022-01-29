Арман Оспанов дал первый комментарий после поражения в лиге Хабиба

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Оспанов дал первый комментарий после неудачного дебюта в лиге Eagle FC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. Обидчик Оспанова высказался о победе над казахстанцем в лиге Хабиба

Это случилось на турнире промоушена в Майами (штат Флорида, США), где Оспанов проиграл техническим нокаутом Дилану Сальвадору (4-1) из Франции. Казахстанец не вышел на третий раунд.

"Ассаламалейкум, Казахстан! Победа и поражение - по воле Божьей! Поскольку мы посвящаем свою жизнь спорту, мы принимаем поражение с достоинством. Мы не сдадимся, мы никогда не сдадимся! При поддержке наших фанатов мы всегда будем полны энергии и не унываем! К сожалению, мы разочарованы тем, что не оправдали ожиданий нашей страны, не подарили яркую победу тем, кто всегда искренне болеет за нас", - сказал Оспанов.

Отметим, что для Сальвадора это был также дебют в лиге Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов.

Для Оспанова это пятое поражение в карьере и второе кряду. Что касается Сальвадора, то он одержал четвертую победу, причем все досрочно.