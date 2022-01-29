Обидчик Оспанова высказался о победе над казахстанцем в лиге Хабиба

Французский боец смешанных единоборств (ММА) Дилан Сальвадор прокомментировал победу над казахстанцем Арманом Оспановым на турнире Eagle FC 44, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся на турнире промоушена в Майами (штат Флорида, США). Оспанов не смог выйти на третий раунд. Тем самым Сальвадор одержал победу техническим нокаутом.

"Еще одна победа, техническим нокаутом над бойцом из топ-50. Скоро увидимся. Спасибо всем за поддержку", - написал Сальвадор на своей странице в Instagram.

Ранее свой комментарий дал Оспанов, добавив, что принимает поражение с достоинством.

Отметим, что обоих бойцов это был также дебют в лиге Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов.

Для Оспанова это пятое поражение в карьере и второе кряду. Что касается Сальвадора, то он одержал четвертую победу, причем все досрочно.