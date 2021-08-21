Александр Емельяненко проведет боксерский бой против блогера. Определилась дата

Александр Емельяненко заключил контракт на следующий поединок, сообщает "Чемпионат".

Возвращение российского бойца смешанных единоборств состоится в рамках промоушена "Наше дело" 18 сентября. Соперником станет блогер Артем Тарасов. Они подерутся в перчатках для смешанных единоборств по правилам боксерского поединка.

Напомним, что Емельяненко последний бой провел в июле 2020 года. Тогда его на турнире ACA сенсационно нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжелую весовую категорию.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!