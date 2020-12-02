Впятером на Москву. Огненный GFC 30 - самое интересное о казахстанцах и их соперниках, а также важное заявление Хабиба

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Впятером на Москву. Огненный GFC 30 - самое интересное о казахстанцах и их соперниках, а также важное заявление Хабиба

Юбилейное событие пройдет 4 декабря.

Впятером на Москву. Огненный GFC 30 - самое интересное о казахстанцах и их соперниках, а также важное заявление Хабиба
Жасулан Акимжан. Фото: FNG ©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
0

Остались считанные дни до 30-го по счету турнира организации Gorilla Fighting Championship (GFC). Ивент, который пройдет в Москве в пятницу, 4 декабря, включит в себя бои сразу пяти казахстанских файтеров. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящих боях и важности турнира GFC 30.

Азамат Маркабаев против Селема Евлоева (Россия)


31-летний представитель легчайшего веса Маркабаев (6-3) встретится с братом непобежденного бойца UFC Мовсара Евлоева (13-0) - Селемом. Файтер из Ингушетии идет на серии из двух поражений подряд. В последний раз Евлоев дрался в августе прошлого года на турнире М-1 Challenge 104, уступив решением Важе Циптаури (9-1-1) из Грузии. Для уроженца Актобе это будет третий бой в году. Свой последний поединок Маркабаев проиграл судейским решением Никите Балтабаеву (8-5), а случилось это на совместном турнире Fight Nights Global и GFC в сентябре. Ранее Азамат рассказал нам о предстоящем бое, отношении к сопернику и прокомментировал разговоры о покупке GFC Хабибом Нурмагомедовым.

Жасулан Акимжан против Тимура Акабы (Россия)

23-летний полулегковес Акимжан (4-2) проведет поединок с 20-летним проспектом Акабой (3-1). В последний раз Жасулан дрался в декабре прошлого года на GFC 23, проиграв россиянину Владиславу Королевскому (7-4), попавшись на удушение анаконды. Акаба в сентябре этого года потерпел первое поражение в карьере, в первом раунде попавшись на удушение в бою с Хасаном Магомедшариповым (3-0), являющимся младшим братом звезды UFC Забита Магомедшарипова (18-1).

Стоит отметить, что у Жасулана недавно сменился соперник. Изначально казахстанец должен был встретиться с Марком Волковым (6-4) из России. 

Санжар Адилов против Кайпназара Буктурсун (Кыргызстан)

Боец наилегчайшего веса Адилов (5-1-1) изначально должен был встретиться с другим представителем Кыргызстана Марселем Нурланбековым (6-1). Однако этот бой сорвался и на замену вышел Буктурсун (8-7). Для обоих бой станет дебютным в GFC. Свой последний бой Адилов провел в мае прошлого года, победив на NFC 18 дебютанта из Узбекистана Мираваза Мирзалолова (0-1). Бектурсун же идет на серии из шести поражений кряду. Но стоит учесть, что если Санжар не провел с мая прошлого года ни боя, то за этот же промежуток времени у Кайпназара восемь поединков, два из которых он выиграл. 

Дияр Нургожай против Сергея Барышева (Россия)

Средневес Нургожай (4-0) свой крайний бой провел также в мае прошлого года, победив представителя Узбекистана Аббосбека Усарова (0-1) на турнире "Дружба и крепость народов" в Алматы. Барышев (2-1) свой последний бой провел в сентябре этого года на турнире лиги Studsport, потерпев первое поражение в карьере. Победить Сергея удалось другому россиянину - Максиму Коротицкому (2-2-2). 

Кирилл Хомицкий против Артура Гусейнова (Россия)

Хомицкий (8-1), который совсем недавно сообщил о подписании контракта на участие в The Ultimate Fighter (TUF - реалити-шоу от создателей UFC), встретится с опытным 36-летним Гусейновым (24-9). На GFC 23 в декабре прошлого года Гусейнов единогласным решением проиграл поединок за пояс временного чемпиона в среднем весе казахстанцу Даурену Ермекову (14-5). В августе этого года Артур вернулся в клетку и техническим нокаутом во втором раунде победил на турнире Colosseum MMA украинца Виктора Кийко (5-5). 25-летний Хомицкий не дрался с ноября прошлого года, когда ему удалось на 33-й секунде задушить россиянина Ивана Сафонова (3-16). Сейчас Хомицкий идет на серии из семи побед подряд, а весной следующего года планируется его участие в TUF.

Турнир GFC 30 может стать последним ивентом организации, который пройдет под текущим названием. Ранее источники сообщали, что за миллион долларов лигу GFC выкупил Хабиб, который намеревается переименовать промоушен в Eagle Fighting Championship (EFC). Пресс-конференция, на которой Нурмагомедов может объявить об этом официально, пройдет сегодня в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:



Напомним, что событие возглавит поединок между чемпионом организации в легком весе Гаджи Рабадановым (14-3-1) и претендентом на пояс Мехди Дакаевым (11-2).

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA Нурмагомедов Хабиб UFC Ермеков Даурен Казахстан Актобе

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:46
Единоборства

"Два из них точно состоятся в Казахстане". Хабиб - о количестве и месте проведения своих турниров
Сегодня
17:28
Единоборства

"Мы откроем залы в Нур-Султане и Алматы". Хабиб Нурмагомедов озвучил новые планы
Сегодня
16:24
Единоборства

Впятером на Москву. Огненный GFC 30 - самое интересное о казахстанцах и их соперниках, а также важное заявление Хабиба
Сегодня
12:32
Единоборства

"Смотрят так, будто подраться хотят". Рахмонов о популярности после дебюта в UFC, Чимаеве и следующем сопернике
Вчера
23:45
Единоборства

Названы новые сроки дебюта Армана Оспанова в UFC
Вчера
09:10
Единоборства

"Заслуга наших батыров". Маркабаев - об интересе к казахстанцам в ММА и бое против брата небитого бойца UFC
30 ноября
20:27
Единоборства

Тренировался в Ирландии и получил пощечину от Хабиба. Куда пропал казахстанец, друживший с МакГрегором?
30 ноября
13:57
Единоборства

Целый год без боев. Казахстанец Морозов, Забит, Яквинта и другие звезды UFC, не выходившие в октагон в 2020-м
30 ноября
11:28
Единоборства

"Почувствуешь, кто такие казахи". Жумагулов сделал заявление перед вторым боем в карде у МакГрегора в UFC
29 ноября
15:28
Единоборства

Красотка из UFC нокаутом проиграла бывшей фигуристке
28 ноября
20:35
Единоборства

Хабиб за миллион долларов выкупил промоушен. Там дерется чемпион из Казахстана
27 ноября
22:11
Единоборства

Главный мерзавец UFC неудачно пошутил о Борате и рассказал о желании приехать в Казахстан
27 ноября
14:32
Единоборства

Шесть причин, почему казахстанские бойцы UFC не интересны на большой арене
27 ноября
10:06
Единоборства

"Халк" за минуту нокаутировал экс-бойца UFC и завоевал чемпионский титул ACA
26 ноября
23:58
Единоборства

Красотка из UFC взбудоражила подписчиков откровенным фото в Instagram
26 ноября
23:13
Единоборства

Такого еще никто не добивался. Чемпион UFC в весе Жумагулова идет на исторический рекорд
26 ноября
19:55
Единоборства

Дебютный год, или сколько заработали казахстанские бойцы в UFC
26 ноября
15:17
Живи спортом

Марадона, Брайант, Ушкемпиров, отец Хабиба... Великие чемпионы, ушедшие в 2020
25 ноября
21:01
Единоборства

Четыре отмененных боя за год. Почему казахстанским бойцам так не везет в UFC?
25 ноября
18:32
Единоборства

Второй бой Жалгаса Жумагулова в UFC состоится в карде у МакГрегора
25 ноября
16:28
Единоборства

"Не поделил дорогу и напал". Боец из карда казахстанского бойца задержан полицией
25 ноября
11:34
Единоборства

Намечается жара? Хабиб вновь встретится с МакГрегором
25 ноября
09:41
Единоборства

Второй бой казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известны подробности
24 ноября
23:42
Единоборства

Морозов дебютирует в UFC боем с братом Хабиба в карде у МакГрегора
24 ноября
22:57
Единоборства

Куат Хамитов официально анонсировал свой бой
24 ноября
19:39
Единоборства

Казахстанский боец проведет бой с экс-соперником великого чемпиона UFC
24 ноября
12:32
Единоборства

"Собираюсь выйти и победить досрочно". Соперник Жумагулова пригрозил казахстанцу и нацелился на титульный бой
24 ноября
12:00
Единоборства

UFC подтвердил бой МакГрегора с Порье
22 ноября
12:40
Единоборства

Чемпион UFC из Бразилии за две минуты впервые защитил титул
22 ноября
11:44
Единоборства

Валентина Шевченко из Кыргызстана в четвертый раз защитила чемпионский титул UFC
26 декабря 2019
00:44
Единоборства

Фоторепортаж с турнира по ММА в Алматы с участием Хабиба
14 августа 2019
00:59
Единоборства

ТОП-5 лучших финишей Нэйта Диаса в UFC
8 августа 2019
15:18
Единоборства

Промо к бою Энтони Петтис - Нэйт Диас от UFC
28 июня 2019
21:18
Единоборства

Фото с турнира M-1 Challenge 102 в Нур-Султане
23 июня 2019
11:10
Единоборства

Как Лобов победил Малиньяджи в промоушене кулачных боев
5 апреля 2019
12:15
Единоборства

Фото с M-1 Challenge 101 в Алматы с главным боем нового чемпиона Шавката Рахмонова из Казахстана
18 марта 2019
18:35
Единоборства

В Астане прошел первый Конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана
19 февраля 2019
17:49
Единоборства

Видео с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА
18 февраля 2019
15:30
Единоборства

Фото с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА в Алматы
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика