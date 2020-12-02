Впятером на Москву. Огненный GFC 30 - самое интересное о казахстанцах и их соперниках, а также важное заявление Хабиба

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Остались считанные дни до 30-го по счету турнира организации Gorilla Fighting Championship (GFC). Ивент, который пройдет в Москве в пятницу, 4 декабря, включит в себя бои сразу пяти казахстанских файтеров. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящих боях и важности турнира GFC 30.
Азамат Маркабаев против Селема Евлоева (Россия)
31-летний представитель легчайшего веса Маркабаев (6-3) встретится с братом непобежденного бойца UFC Мовсара Евлоева (13-0) - Селемом. Файтер из Ингушетии идет на серии из двух поражений подряд. В последний раз Евлоев дрался в августе прошлого года на турнире М-1 Challenge 104, уступив решением Важе Циптаури (9-1-1) из Грузии. Для уроженца Актобе это будет третий бой в году. Свой последний поединок Маркабаев проиграл судейским решением Никите Балтабаеву (8-5), а случилось это на совместном турнире Fight Nights Global и GFC в сентябре. Ранее Азамат рассказал нам о предстоящем бое, отношении к сопернику и прокомментировал разговоры о покупке GFC Хабибом Нурмагомедовым.
23-летний полулегковес Акимжан (4-2) проведет поединок с 20-летним проспектом Акабой (3-1). В последний раз Жасулан дрался в декабре прошлого года на GFC 23, проиграв россиянину Владиславу Королевскому (7-4), попавшись на удушение анаконды. Акаба в сентябре этого года потерпел первое поражение в карьере, в первом раунде попавшись на удушение в бою с Хасаном Магомедшариповым (3-0), являющимся младшим братом звезды UFCЗабита Магомедшарипова (18-1).
Стоит отметить, что у Жасулана недавно сменился соперник. Изначально казахстанец должен был встретиться с Марком Волковым (6-4) из России.
Санжар Адилов против Кайпназара Буктурсун (Кыргызстан)
Боец наилегчайшего веса Адилов (5-1-1) изначально должен был встретиться с другим представителем Кыргызстана Марселем Нурланбековым (6-1). Однако этот бой сорвался и на замену вышел Буктурсун (8-7). Для обоих бой станет дебютным в GFC. Свой последний бой Адилов провел в мае прошлого года, победив на NFC 18 дебютанта из Узбекистана Мираваза Мирзалолова (0-1). Бектурсун же идет на серии из шести поражений кряду. Но стоит учесть, что если Санжар не провел с мая прошлого года ни боя, то за этот же промежуток времени у Кайпназара восемь поединков, два из которых он выиграл.
Средневес Нургожай (4-0) свой крайний бой провел также в мае прошлого года, победив представителя Узбекистана Аббосбека Усарова (0-1) на турнире "Дружба и крепость народов" в Алматы. Барышев (2-1) свой последний бой провел в сентябре этого года на турнире лиги Studsport, потерпев первое поражение в карьере. Победить Сергея удалось другому россиянину - Максиму Коротицкому (2-2-2).
Хомицкий (8-1), который совсем недавно сообщил о подписании контракта на участие в The Ultimate Fighter (TUF - реалити-шоу от создателей UFC), встретится с опытным 36-летним Гусейновым (24-9). На GFC 23 в декабре прошлого года Гусейнов единогласным решением проиграл поединок за пояс временного чемпиона в среднем весе казахстанцу Даурену Ермекову (14-5). В августе этого года Артур вернулся в клетку и техническим нокаутом во втором раунде победил на турнире Colosseum MMA украинца Виктора Кийко (5-5). 25-летний Хомицкий не дрался с ноября прошлого года, когда ему удалось на 33-й секунде задушить россиянина Ивана Сафонова (3-16). Сейчас Хомицкий идет на серии из семи побед подряд, а весной следующего года планируется его участие в TUF.
Турнир GFC 30 может стать последним ивентом организации, который пройдет под текущим названием. Ранее источники сообщали, что за миллион долларов лигу GFC выкупил Хабиб, который намеревается переименовать промоушен в Eagle Fighting Championship (EFC). Пресс-конференция, на которой Нурмагомедов может объявить об этом официально, пройдет сегодня в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:
Напомним, что событие возглавит поединок между чемпионом организации в легком весе Гаджи Рабадановым (14-3-1) и претендентом на пояс Мехди Дакаевым (11-2).
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