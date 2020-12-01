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"Заслуга наших батыров". Маркабаев - об интересе к казахстанцам в ММА и бое против брата небитого бойца UFC

Поединок пройдет 4 декабря.

"Заслуга наших батыров". Маркабаев - об интересе к казахстанцам в ММА и бое против брата небитого бойца UFC
Азамат Маркабаев. Фото: https://vk.com/id223167172
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский боец ММА легчайшего веса Азамат Маркабаев (6-3) готовится к бою на турнире GFC 30, который пройдет 4 декабря в Москве. Соперником 31-летнего спортсмена будет россиянин Селем Евлоев (4-2), являющийся родным братом непобежденного бойца UFC Мовсара Евлоева (13-0). В интервью корреспонденту Vesti.kz файтер из Актобе рассказал о своем настрое перед поединком, объяснил, с чем связано повышение интереса к казахстанским бойцам, и прокомментировал покупку лиги GFC Хабибом Нурмагомедовым

- Азамат, для вас это уже третий бой в текущем году. До этого вы провели три боя за три года. Почему так сложилось, что в этом году ваша активность настолько выросла?


- Да, я проведу свой третий бой в этом году. Ин ша Аллах, думаю, в следующем году также продолжу проводить по три-четыре боя. Я считаю, что эта активность - заслуга наших батыров, которые попали в UFC - Жалгаса Жумагулова, Сергея Морозова, Шавката Рахмонова. Теперь появился интерес к казахстанским бойцам, все промоушены сами предлагают варианты. На активность, кажется, повлияли именно они.

- Ваш соперник не дрался уже больше года. Пойдет ли этот перерыв в карьере соперника вам на пользу?

- Нет, это никак не влияет. Я сам мотивирован. Последний бой был проигран, победу судьи отдали Никите Балтабаеву (в сентябре на совместном турнире FNG и GFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова - прим. ред.). Я сейчас готовлюсь к победе.



- Рассматриваете ли вы этот бой как своего рода возможность вашей команды Arlan MMA Pro Team ответить в октагоне на победу Мовсара Евлоева над Сергеем Морозовым двухлетней давности?

- Сергей Морозов и Мовсар Евлоев - друзья, общаются, сейчас выступают в одной лиге. У них общий менеджер - Саят Абдрахманов. Мы не враждуем друг с другом и чтобы отвечать за кого-то - такого у нас нет (смеется). Это спортивный интерес, кто сильнее - Селем или я. И все, мы с ним после боя также поговорим, будем друзьями, станем общаться в соцсетях, все будет хорошо. Между нами нет никакой вражды.

- Это будет юбилейный турнир GFC 30. Кроме вас, там примут участие еще двое казахстанцев - Жасулан Акимжан и Санжар Адилов. Насколько вам комфортнее, когда в карде дерутся соотечественники?

- Санжар всю подготовку проходил у нас, вместе с нами, он рядом со мной. Со мной отсюда и поедет на турнир. Жасулан тоже сначала приедет в Актобе, он тренировался в Астане. Конечно, то, что наши дерутся в клетке в одном карде - это хорошо, поднимает дух, помогает, да и секундантов больше становится, помощи. Также это в любом случае хорошая поддержка как для меня, так и для них. Ин ша Аллах, победы нам всем.



- Говорят, что Хабиб Нурмагомедов купил лигу GFC. Хорошо ли это для промоушена и есть ли у вас желание продолжать драться в этой лиге после следующего боя?

- Хабиб - боец, поэтому понимает нас всех. То, что он возглавил этот промоушен, - это для бойцов хорошо. В этом бою посмотрим, какие будут условия, какие далее будут изменения в промоушене. Конечно, хотелось бы дальше драться. Но посмотрим, как все сложится. Все по воле Всевышнего, вперед забегать никто не может, ведь все идет своим чередом. Ин ша Аллах, надо провести свой бой.

Турнир GFC 30 состоится в пятницу, 4 декабря, в Москве. Ивент возглавит бой действующего чемпиона организации в легком весе Гаджи Рабаданова (14-3-1) и претендента на пояс Мехди Дакаева (11-2). 

 

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Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Жумагулов Жалгас Рахмонов Шавкат Абдрахманов Саят Казахстан Актобе

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