Хабиб за миллион долларов выкупил промоушен. Там дерется чемпион из Казахстана

Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушен Gorilla Fighting Championship (GFC). Об этом сообщил российский журналист и менеджер Азамат Бостанов. Корреспондент Vesti.kz - подробнее о GFC и о том, что это даст чемпиону.
По информации источника, Хабиб за миллион долларов выкупил GFC и переименует его в Eagle Fighting Championship (EFC, Eagle - в переводе с английского "Орел" - прозвище Нурмагомедова - прим. ред.). Ожидается, что турниры промоушена будут проводиться не только в России и странах СНГ, но и в Арабских странах, а также США.
История лиги GFC началась в 2017 году, когда бои проводились на турнирах "Битва на Волге". Основателем лиги является президент федерации смешанных боевых единоборств Самарской области Александр Гурьянов
, который позже стал президентом GFC. С весны прошлого года промоушен получил свое нынешнее название - GFC, а произошло это благодаря заключению спонсорского соглашения с брендом Gorilla, который известен своими энергетическими напитками. Амбассадорами Gorilla являются Хабиб, Петр Ян
, Ислам Махачев
, Шавкат Рахмонов
и многие другие известные бойцы. Нурмагомедов был частым почетным гостем на турнирах GFC, а также регулярно анонсировал в своих социальных сетях проведения очередных турниров данной организации. Почетным президентом лиги GFC был ныне покойный отец Хабиба - Абдулманап Нурмагомедов
.
Очевидно, что главной целью Хабиба является рост уровня ММА в России. Отметим, что через лигу GFC прошли многие друзья Нурмагомедова. Двоюродные братья Умар
и Усман Нурмагомедовы
успешно показали себя в этом промоушене. Умар, который в январе дебютирует
в UFC против казахстанца Сергея Морозова
, был чемпионом GFC. Усман же теперь подписал контракт с лигой Bellator
. Также хорошо под эгидой GFC себя проявили близкие друзья Хабиба Тагир Уланбеков
, Гаджи Рабаданов
, Сайгид Изагахмаев
и другие. Правление Хабиба даст промоушену больше узнаваемости, возможностей для прогресса, а для российских бойцов это будет прекрасный трамплин для попадания в лучшие лиги мира. Ранее Хабиб сообщил, что в ОАЭ у него появится большой тренировочный зал. Есть смысл предполагать, что это также связано с покупкой известного промоушена.
Ожидается, что официально о приобретении Хабибом GFC будет объявлено на пресс-конференции с участием непобежденного чемпиона 2 декабря.
Отметим, что 4 декабря в Москве должен пройти юбилейный турнир GFC 30, на котором выступят сразу три казахстанца - Жасулан Акимжан
, Азамат Маркабаев
и Санжар Адилов
. Кроме того, чемпионом GFC в среднем весе является Даурен Ермеков
из Казахстана.
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