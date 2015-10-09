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Звезда "Аль-Насра" отказался играть с Криштиану Роналду - нашелся покупатель

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Звезда "Аль-Насра" отказался играть с Криштиану Роналду - нашелся покупатель ©ФК "Аль-Наср"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт, ныне выступающий за саудовский "Аль-Наср", может вернуться в английскую премьер-лигу (АПЛ), передают Vesti.kz.

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Бывший защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт, ныне выступающий за саудовский "Аль-Наср", может вернуться в английскую премьер-лигу (АПЛ), передают Vesti.kz.

Возвращение в АПЛ

По информации Blue_Footy, в услугах 31-летнего испанца заинтересован лондонский "Челси". Руководство "синих" предпримет попытку подписать Ляпорта в летнее трансферное окно.

Интерес "Челси" объясняется стремлением усилить оборонительную линию перед новым сезоном. Лондонцы завершили кампанию на четвертом месте в АПЛ, и участие в Лиге чемпионов требует усиления состава, особенно в зоне центральных защитников.

До переезда на Ближний Восток защитник выступал за "Манчестер Сити", в составе которого стал пятикрытным чемпионом АПЛ.

Ляпорт устал от Саудовской Аравии

Ранее сообщалось, что испанец рассматривает возможность ухода из "Аль-Насра", за который играет звездный португалец Криштиану Роналду. Причина - Ляпорт недоволен своей ролью в клуба и взаимоотношениями с главным тренером Стефано Пиоли.

Контракт Ляпорта с "Аль-Насром" действует до июня 2026 года. Рыночная стоимость 30-летнего защитника, по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

Это делает потенциальный трансфер вполне реалистичным с точки зрения финансовых условий.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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