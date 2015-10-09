Звезда "Аль-Насра" отказался играть с Криштиану Роналду - нашелся покупатель

Бывший защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт, ныне выступающий за саудовский "Аль-Наср", может вернуться в английскую премьер-лигу (АПЛ), передают Vesti.kz.

Возвращение в АПЛ

По информации Blue_Footy, в услугах 31-летнего испанца заинтересован лондонский "Челси". Руководство "синих" предпримет попытку подписать Ляпорта в летнее трансферное окно.

Интерес "Челси" объясняется стремлением усилить оборонительную линию перед новым сезоном. Лондонцы завершили кампанию на четвертом месте в АПЛ, и участие в Лиге чемпионов требует усиления состава, особенно в зоне центральных защитников.

До переезда на Ближний Восток защитник выступал за "Манчестер Сити", в составе которого стал пятикрытным чемпионом АПЛ.

Ляпорт устал от Саудовской Аравии

Ранее сообщалось, что испанец рассматривает возможность ухода из "Аль-Насра", за который играет звездный португалец Криштиану Роналду. Причина - Ляпорт недоволен своей ролью в клуба и взаимоотношениями с главным тренером Стефано Пиоли.

Контракт Ляпорта с "Аль-Насром" действует до июня 2026 года. Рыночная стоимость 30-летнего защитника, по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

Это делает потенциальный трансфер вполне реалистичным с точки зрения финансовых условий.