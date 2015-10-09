Мбаппе назвали способ отомстить за провальный сезон

Легендарный форвард сборной Франции Давид Трезеге в интервью "Чемпионату" поделился мнением о будущем и амбициях своего соотечественника Килиана Мбаппе в составе мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

В прошедшем сезоне Мбаппе в составе "Реала" выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный Кубок. В дебютном сезоне ему не покорились Ла Лига, Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании. Впрочем, в чемпионате Испании он стал лучшим бомбардиром, забив 31 гол в 34 играх.

– Мбаппе остается в числе трех-четырех лучших игроков мира, надо сказать честно. Конечно, на клубном уровне ему пока не удалось победить. Когда ты в "Реале", единственное, что от тебя требуется, – это побеждать. Он не выиграл ни Ла Лигу, ни Кубок, ни Лигу чемпионов.

Несмотря на это, на индивидуальном уровне Мбаппе был исключительным, и, конечно, его амбиции – брать трофеи с "Реалом". Он постарается отомстить всем на клубном чемпионате мира. Тем более что там он будет под руководством Хаби Алонсо. Алонсо сам был игроком "Реала", это его дом, он точно знает, как надо себя вести.

У него была отличная карьера в "Байере", ему предстоит адаптироваться на новом месте и вернуть "Реалу" качество. Думаю, наличие Мбаппе в команде – это скорее решение, чем проблема, - сказал Трезеге.